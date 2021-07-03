Артем Довбик признался, как победный гол в ворота сборной Швеции повлиял на его жизнь

Нападающий сборной Украины и СК Днепр-1 Артем Довбик отреагировал на информацию о том, что может получить статус почетного жителя Черкасс после победного гола на Евро-2020.

Довбик заявил, что после гола в ворота Швеции он никак не изменился характером.

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"Читал, что мне хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс. Приеду в город – посмотрим. Для меня ничего не изменилось. Только прибавилось подписчиков в инстаграме на пару тысяч и все. Я остался таким же, каким и был. Больше ничего не изменилось в моей жизни", – сказал Довбик.

Рекордный гол Довбика

Гол в ворота сборной Швеции, что интересно, стал первым для Артема Довбика за сборную Украины – и сразу не только решающим, но и рекордным.

Дело в том, что мяч после удара Довбика пересек линию ворот на 121 минуте (если совершенно точно, то на 120 минуте и 37 секунде).

Предыдущее такое же достижение – самый поздний гол на чемпионатах Европы – держалось с 1984 года.

Тогда легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини забил Португалии, когда часы судьи показывали 118 минут и 53 секунды.

Количество его подписчиков в Instagram выросло аж на 48,2 тысячи с момента того матча: было 16,8 тысяч перед стартовым свистком, теперь же – 65 тысяч.