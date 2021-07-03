Довбик заявил, что после гола в ворота Швеции он никак не изменился характером.

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"Читал, что мне хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс. Приеду в город – посмотрим. Для меня ничего не изменилось. Только прибавилось подписчиков в инстаграме на пару тысяч и все. Я остался таким же, каким и был. Больше ничего не изменилось в моей жизни", – сказал Довбик.

Интересно. Количество его подписчиков в Instagram выросло аж на 48,2 тысячи с момента того матча: было 16,8 тысяч перед стартовым свистком, теперь же – 65 тысяч.

Рекордный гол Довбика