Довбик заявив, що після голу в ворота Швеції він ніяк не змінився характером.

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"Читав, що мені хочуть присвоїти звання почесного громадянина Черкас. Приїду в місто – подивимося. Для мене нічого не змінилося. Тільки додалося підписників в інстаграмі на пару тисяч і все. Я залишився таким же, яким і був. Більше нічого не змінилося в моєму житті", – сказав Довбик.

Цікаво. Кількість його підписників в Instagram зросла аж на 48,2 тисячі з моменту того матчу: було 16,8 тисяч перед стартовим свистком, тепер ж – 65 тисяч.

Рекордний гол Довбика