Артем Довбик лише нещодавно був за крок до підписання мадридським Атлетіко. Однак в останній момент угода зірвалась через появу нового претендента.
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Довбик міняє Ла Лігу на Серію А
Українець остаточно визначився з переходом в Рому. Артем Довбик та його агент припинили будь-які перемовини з Атлетіко.
Далі трансфер залишається узгодити Ромі та Жироні. Італійський клуб пропонує за українського форварда 32 мільйони євро і 8 мільйонів бонусів. Перемовини щодо трансферу ще тривають.
Нагадаємо, що Артем Довбик за результатами минулого сезону став найкращим бомбардиром Ла Ліги.