Довбик дал первый комментарий в качестве игрока Жироны: что сказал украинский форвард

Испанская Жирона оформила свой самый дорогой трансфер в истории клуба. Новичок "бело-красных" уже успел обратиться к болельщикам клуба.

Лучший бомбардир чемпионата УПЛ в прошлом сезоне Артем Довбик подписал контракт с испанской Жироной. Экс-игрок Днепра-1 уже приступил к тренировкам на базе "красно-белых".

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Пресс-служба "жирондинцев" опубликовала первый комментарий Артема Довбика. 26-летний нападающий на английском обратился к болельщикам команды и анонсировал свою презентацию.

Привет, болельщики Жироны. Меня зовут Артем Довбык. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня,

– сказал форвард сборной Украины.

Довбик обратился к болельщикам Жироны: смотрите видео