Довбик дал первый комментарий в качестве игрока Жироны: что сказал украинский форвард
Источник:фК Жирона
Испанская Жирона оформила свой самый дорогой трансфер в истории клуба. Новичок "бело-красных" уже успел обратиться к болельщикам клуба.
Лучший бомбардир чемпионата УПЛ в прошлом сезоне Артем Довбик подписал контракт с испанской Жироной. Экс-игрок Днепра-1 уже приступил к тренировкам на базе "красно-белых".
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Пресс-служба "жирондинцев" опубликовала первый комментарий Артема Довбика. 26-летний нападающий на английском обратился к болельщикам команды и анонсировал свою презентацию.
Привет, болельщики Жироны. Меня зовут Артем Довбык. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня,
– сказал форвард сборной Украины.
Довбик обратился к болельщикам Жироны: смотрите видео
- Отметим, что трансфер Довбика стал самым дорогим в истории клуба. Согласно данным Transfermarkt, Жирона заплатила Днепру-1 7 миллионов евро Кстати, за Виктора Цыганкова испанцы отдали 5 миллионов.
- Дебютировать за свою новую команду Довбик сможет уже сегодня. В 21:00 по киевскому времени "красно-белые" сыграют против итальянского Лацио.