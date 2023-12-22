Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге: кто составляет конкуренцию украинцу

Форвард Жироны Артем Довбик во второй раз попал в число номинантов на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге. Украинский футболист три матча подряд не покидает поле без забитого мяча.

Официальный сайт Ла Лиги обнародовал список претендентов на звание месяца. В число пяти номинантов попал украинец Артем Довбик.

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Довбик среди лучших в Ла Лиге

В декабре Довбик принял участие в четырех матчах Жироны. В поединке против Барселоны (4:2) Артем забил первый гол в ворота каталонцев. В следующем туре "бело-красные" разгромили Алавес (3:0), а украинский форвард записал на свой счет дубль.

Свою голевую серию Довбик продолжил в матче против Бетиса (1:1), реализовав пенальти.

Кроме Довбика на игрока месяца Ла Лиги претендуют: форвард "сливочных" Родриго, нападающий Атлетика Иньяки Уильямс, игрок Хетафе Борха Майораль и голкипер Лас-Пальмас Альваро Вальес.

Номинанты на декабря Ла Лиги: смотрите видео

Напомним, что в прошлом месяце Артем Довбик тоже претендовал на награду. Тогда победу одержал форвард Атлетико Антуан Гризманн. Артема же признали игроком ноября болельщики Жироны.

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