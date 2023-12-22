Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге: кто составляет конкуренцию украинцу
Источник:Ла Лига
Форвард Жироны Артем Довбик во второй раз попал в число номинантов на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге. Украинский футболист три матча подряд не покидает поле без забитого мяча.
Официальный сайт Ла Лиги обнародовал список претендентов на звание месяца. В число пяти номинантов попал украинец Артем Довбик.
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Довбик среди лучших в Ла Лиге
В декабре Довбик принял участие в четырех матчах Жироны. В поединке против Барселоны (4:2) Артем забил первый гол в ворота каталонцев. В следующем туре "бело-красные" разгромили Алавес (3:0), а украинский форвард записал на свой счет дубль.
Свою голевую серию Довбик продолжил в матче против Бетиса (1:1), реализовав пенальти.
Кроме Довбика на игрока месяца Ла Лиги претендуют: форвард "сливочных" Родриго, нападающий Атлетика Иньяки Уильямс, игрок Хетафе Борха Майораль и голкипер Лас-Пальмас Альваро Вальес.
Номинанты на декабря Ла Лиги: смотрите видео
Напомним, что в прошлом месяце Артем Довбик тоже претендовал на награду. Тогда победу одержал форвард Атлетико Антуан Гризманн. Артема же признали игроком ноября болельщики Жироны.
Первый сезон в Испании
- Напомним, что Артем Довбик летом 2023 года подписал контракт с Жироной.
- Предыдущий клуб украинца Днепр-1 получил компенсацию от испанцев в размере 7,75 миллионов евро.
- В новом клубе Довбик сыграл 20 матчей, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.
- Жирона в чемпионате идет на втором месте, имея равное количество очков с Реалом – 45.
- Благодаря результативной игре цена Довбика на Transfermarkt выросла с 15 до 28 миллионов евро.