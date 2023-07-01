Артем Довбик – найкращий гравець сезону в УПЛ. Представник чемпіона України Шахтаря став всього третім у номінації.

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Був лідером свого колективу

Форвард Дніпра-1 після того, як став найбільш забивним гравцем (24 голи) за підсумками минулого сезону Української Прем'єр-ліги, був обраним ще й найкращим гравцем кампанії в українській еліті. Артем Довбик потрапив до 12-ки анкет з 15-ти можливих (все через те, що представники дніпрян за нього голосувати не могли), а у 6-и – він взагалі опинився під номером 1. Таким чином, форвард набрав 28 балів і впевнено переміг у даному голосуванні.

"Срібна" сходинка дісталася ще одному представнику СК Дніпро-1 Олександру Піхальонку, який набрав 16 балів. Цікаво, що футболіст Шахтаря, який став чемпіоном УПЛ, потрапив всього на третє місце. Трійку лідерів замкнув Георгій Судаков, у якого 12 балів. Варто відзначити, що перспективний півзахисник раніше був визнаний найкращим молодим гравцем сезону в українській еліті.

Варто нагадати. Артему Довбику зовсім трішки не вистачило, аби побити бомбардирський рекорд Генріха Мхітаряна, у якого 25 голів на рахунку.

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