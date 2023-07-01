Капитан ровенского Вереса приоткрыл занавес раздевалки "народного клуба". У многих игроков команды сдавали нервы.

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Такого не было за всю карьеру

Голкипер "красно-черных" Богдан Когут отметил, что в состоянии ровенского коллектива драк в команде было очень много. Более того, за месяц до финиша сезона, когда Верес никак не мог выйти из зоны вылета, концентрация физических споров в команде в разы увеличилась. И вот капитан "народного клуба" отметил, что таким образом футболисты "спускали пар", а после выброшенных негативных эмоций сразу приходил нужный результат.

У нас драки были в раздевалке. Очень много драк было, у меня столько драк не было за всю карьеру, как за последний месяц. На тренировках хватало споров. Все на эмоциях, команда проигрывает, побед нет, все ходят подавлены. Скажу, что после каждой потасовки мы побеждали. Была такая тенденция, но проблем не было, никто не обижался. Все понимают, что в командах такое бывает,

– рассказал Когут.

Верес все же попал в зону вылета, однако соревновался в переходных матчах, где по сумме двух поединков победил запорожский Металлург (6:2) и остался в элите украинского футбола. Однако после триумфа ровенского клуба коллектив покинул главный тренер команды Юрий Вирт. Все из-за того, что его жена подняла скандал в социальных сетях, угрожая физической расправой Дмитрию Поворознюку и его жене Юлии, однако блоггер не смолчал и дал достойный ответ нападающей.

Карьера Богдана Когута