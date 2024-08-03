Довбык впервые сыграл за Рому: дебют пришелся на матч против земляка

Пока внимание украинцев было приковано к победному пути наших саблисток на Олимпиаде-2024, Артем Довбик впервые сыграл в футболке Ромы. Дебют украинского форварда пришелся на товарищескую игру против греческого Олимпиакоса.

2 августа Артем Довбик официально стал футболистом Ромы, как уже на следующий день дебютировал за новую команду. С первых минут встречи украинский форвард остался на скамейке запасных "волков", информирует 24 Канал.

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Дебют Довбика

Украинец появился на поле только после перерыва, когда счет в матче уже был 1:1. Команды обменялись голами с пенальти.

Во втором тайме команды не забивали. Ничья 1:1.

Относительно Романа Яремчука, то украинский нападающий Олимпиакоса провел всю игру в запасе.

Видеообзор матча Рома – Олимпиакос

Уже 6 августа Рома проведет свой очередной контрольный спарринг. В соперниках "волков" будет Ковентри. Также у клуба Довбыка запланирован поединок против английского Эвертона, за который выступает Виталий Миколенко (10 августа).

Напомним, что в новом сезоне-2024/2025 Рома будет играть не только во внутренних соревнованиях, но и в Лиге Европы.