2 серпня Артем Довбик офіційно став футболістом Роми, як вже наступного дня дебютував за нову команду. Із перших хвилин зустрічі український форвард залишився на лаві запасних "вовків", інформує 24 Канал.

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Дебют Довбика

Українець з'явився на полі лише по перерві, коли рахунок у матчі вже був 1:1. Команди обмінялись голами із пенальті.

У другому таймі команди не забивали. Нічия 1:1.

Щодо Романа Яремчука, то український нападник Олімпіакоса провів усю гру у запасі.

Відеоогляд матчу Рома – Олімпіакос

Вже 6 серпня Рома проведе свій черговий контрольний спаринг. У суперниках "вовків" буде Ковентрі. Також у клубу Довбика запланований поєдинок проти англійського Евертона, за який виступає Віталій Миколенко (10 серпня).

Нагадаємо, що у новому сезоні-2024/2025 Рома гратиме не лише у внутрішніх змаганнях, а й у Лізі Європи.