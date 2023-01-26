Украинский боксер Далакян провел битву взглядов с претендентом на пояс WBA: видео
В субботу, 28 января, чемпион мира WBA в самом легком весе Артем Далакян проведет очередную защиту титула. Победа в поединке откроет путь украинцу ко всем поясам дивизиона.
Поединок украинского боксера Артема Далакяна с костариканцем Давидом Хименесом состоится в Лондоне на арене "Уэмбли". Они выступят в андеркарде главного боя вечера Артур Бетербиев – Энтони Ярд, сообщает 24 канал.
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В преддверии боя Артем Далакян и Давид Хименес провели традиционную битву взглядов. Событие произошло без эксцессов. Соперники выдержали взгляд друг друга. Украинский боксер улыбался в ответ слишком сосредоточенному претенденту.
Видео битвы взглядов Далакян – Хименес
Напомним, Армен Далакян стал чемпионом мира в самом легком весе в 2018 году. Для 34-летнего боксера это будет шестая защита и первая за пределами Украины.
В последний раз Далакян успешно защитил титул в ноябре 2021 года, победив нокаутом Луиса Консепсьона.
В случае победы над Хименесом Далакян получит возможность принять участие в турнире с участием чемпионов по разным версиям – WBC, WBA, WBO и IBF. Обладатель всех титулов станет абсолютным чемпионом дивизиона.Отметим, что Давид Хименес провел на профессиональном ринге 12 боев и во всех одержал победу. В последнем поединке он победил американца Рикардо Сандовала за право быть претендентом на чемпионский пояс Далакяна.