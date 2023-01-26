Поединок украинского боксера Артема Далакяна с костариканцем Давидом Хименесом состоится в Лондоне на арене "Уэмбли". Они выступят в андеркарде главного боя вечера Артур Бетербиев – Энтони Ярд, сообщает 24 канал.

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В преддверии боя Артем Далакян и Давид Хименес провели традиционную битву взглядов. Событие произошло без эксцессов. Соперники выдержали взгляд друг друга. Украинский боксер улыбался в ответ слишком сосредоточенному претенденту.

Видео битвы взглядов Далакян – Хименес

Напомним, Армен Далакян стал чемпионом мира в самом легком весе в 2018 году. Для 34-летнего боксера это будет шестая защита и первая за пределами Украины.

В последний раз Далакян успешно защитил титул в ноябре 2021 года, победив нокаутом Луиса Консепсьона.

В случае победы над Хименесом Далакян получит возможность принять участие в турнире с участием чемпионов по разным версиям – WBC, WBA, WBO и IBF. Обладатель всех титулов станет абсолютным чемпионом дивизиона.

Отметим, что Давид Хименес провел на профессиональном ринге 12 боев и во всех одержал победу. В последнем поединке он победил американца Рикардо Сандовала за право быть претендентом на чемпионский пояс Далакяна.