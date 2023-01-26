Поєдинок українського боксера Артема Далакяна з костариканцем Давидом Хіменесом відбудеться в Лондоні на арені "Вемблі". Вони виступлять в андеркарді головного бою вечора Артур Бетербієв – Ентоні Ярд, повідомляє 24 канал.

До теми Я думаю у Великій Британії всім сподобається мій бокс, – Далакян напередодні захисту титулу

Напередодні бою Артем Далакян та Давид Хіменес провели традиційну битву поглядів. Подія відбулася без ексцесів. Суперники витримали погляд один одного. Український боксер посміхався у відповідь надто зосередженого претендента.

Відео битви поглядів Далакян – Хіменес

Нагадаємо, Армен Далакян став чемпіоном світу в найлегшій вазі у 2018 році. Для 34-річного боксера це буде шостий захист і перший за межами України.

Востаннє Далакян успішно захистив титул у листопаді 2021 року, перемігши нокаутом Луїса Консепсьйона.

У разі перемоги над Хіменесом Далакян отримає можливість взяти участь у турнірі за участю чемпіонів за різними версіями – WBC, WBA, WBO та IBF. Володар усіх титулів стане абсолютним чемпіоном дивізіону.

Зазначимо, що Давид Хіменес провів на професійному ринзі 12 боїв і у всіх здобув перемоги. У останньому поєдинку він переміг американця Рікардо Сандовала за право бути претендентом на чемпіонський пояс Далакяна.