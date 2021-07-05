Была ли травма: Беседин с женой отдыхает в Турции – фото

5 июля 2021 , 19:42
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Источник:

инстаграм Артема Беседина

25-летний нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин вместе со своей женой Радмилой отдыхает в Турции после Евро-2020.

Беседин получил тяжелую травму в матче против Швеции на Евро-2020 и выбыл минимум на полгода. Тем не менее на свежем фото из соцсетей футболист как ни в чем ни бывало прогуливается у бассейна.

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"Моя жизнь", – прокомментировал Артем совместное фото с Анталии.

Тяжелая травма Артема Беседина

  • Артем Беседин вышел в матче Украина – Швеция на замену в экстратайме на 91-й минуте. Он заменил Романа Яремчука. Но сыграл меньше десяти минут.
  • На 98-й минуте матча Беседин пытался дотянуться до мяча. Шведский защитник Даниэльссон тоже пытался дотянуться до мяча, но вместо этого прямой ногой шипами попал в ногу Беседину.
  • После просмотра видеоповтора швед получил красную карточку. А Беседина пришлось заменить – он покинул поле с помощью медиков.
Автор: Юрій Семенюк