Была ли травма: Беседин с женой отдыхает в Турции – фото
5 июля 2021 , 19:42Читати новину українською
Источник:инстаграм Артема Беседина
25-летний нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин вместе со своей женой Радмилой отдыхает в Турции после Евро-2020.
Беседин получил тяжелую травму в матче против Швеции на Евро-2020 и выбыл минимум на полгода. Тем не менее на свежем фото из соцсетей футболист как ни в чем ни бывало прогуливается у бассейна.
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"Моя жизнь", – прокомментировал Артем совместное фото с Анталии.
Тяжелая травма Артема Беседина
- Артем Беседин вышел в матче Украина – Швеция на замену в экстратайме на 91-й минуте. Он заменил Романа Яремчука. Но сыграл меньше десяти минут.
- На 98-й минуте матча Беседин пытался дотянуться до мяча. Шведский защитник Даниэльссон тоже пытался дотянуться до мяча, но вместо этого прямой ногой шипами попал в ногу Беседину.
- После просмотра видеоповтора швед получил красную карточку. А Беседина пришлось заменить – он покинул поле с помощью медиков.