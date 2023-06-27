Форвард сборной Украины официально покидает киевское Динамо

Киевское Динамо попрощалось с основным форвардом последних лет, проведшим 7 лет в первой команде. Игрок потерял уверенность и место в старте из-за серии травм.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис сообщил о прекращении сотрудничества с Артемом Бесединым. Игрок вернулся в столицу Украины после аренды в Омонию, но стороны решили, что дальше будут двигаться по отдельности.

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Несмотря на долгосрочный контракт, сотрудничество приостановлено

Черная полоса украинского форварда продолжается. После годовой дисквалификации из-за проваленного теста на допинг, украинский форвард получил ужасную травму на Евро-2020 и смог вернуться на поле только зимой 2022 года. Беседин провел осеннюю часть сезона-2022/2023 в составе Динамо, а вторую половину сезона – на Кипре в Омонии, где должен был вернуть уверенность в себе, но в конце аренды испытал снова травмы крестообразной связки колени. Теперь у нападающего появилась еще одна проблема – он остался без клуба.

Артем пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и, несмотря на долгосрочный контракт с Динамо, договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи,

– рассказал Суркис.

В официальном заявлении киевский клуб поблагодарил форварда за профессионализм, самоотдачу и вклад в победы команды и пожелал здоровья и успехов в дальнейшей карьере. Пока неизвестно, где продолжит футболист свою карьеру.

Артем Беседин в Динамо