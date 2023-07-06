Провальный экс-форвард Динамо будет играть в Казахстане: клуб следит за еще одним украинцем

Недолго Артем Беседин пробыл без клуба. Бывший форвард киевского Динамо, не отличающийся своими забивными качествами, уехал играть в Казахстан.

27 июня появилась информация об Артеме Беседине, который покидает Динамо Киев, Как уже 6 июля футболист получил свой новый клуб. Нападающий будет выступать за казахстанскую Ордабасу.

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Уехал играть за границу

Новый клуб украинского нападающего не разглашает детали контракта. Прессслужба Ордабсы только назвала футбольные регалии Беседина.

Артём достался казахам бесплатно, ведь покинул Динамо в статусе свободного агента.

Это уже второй зарубежный опыт в карьере 27-летнего форварда. С января по июнь 2023-го выступал в кипрской Омонии, за которую отыграл 15 матчей, но забил всего один гол и отдал столько же ассистов.

Киевляне же не видели будущего Беседина в своем клубе, потому простились с нерезультативным нападающим. Если бы он остался в столичном клубе, Артему было бы сложно выиграть конкуренцию у младшего и забивного Владислава Ваната.

Отметим, что Ордабасы могут пополнить свой состав еще одним украинским футболистом Евгением Макаренко. Полузащитник ранее выступал за венгерский Фехервар.

Новый клуб Беседин занимает 2-е место в Казахстанской Премьер-лиге, уступая 3 балла лидеру сезона Астане.

Главное о футбольной карьере Артема Беседина