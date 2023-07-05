Всего на австрийском собрании киевляне сыграют 5 контрольных спаррингов. Однако первые два из них будут только под пристальным взглядом тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу.
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Хочет держать все в тайне
Трансляция матчей Динамо о Динамо Бухаресте и австрийском Вольфсбер не запланирован. Такое решение принял тренерский штаб вместе с "Мистером".
Интересно, что для румынского наставника эта встреча против динамовцев из Бухареста будет особенной. Ранее Луческу возглавлял этот клуб.
Пока неизвестна судьба трансляции следующих товарищеских поединков киевлян на собрании в Австрии. Все зависит от решения Луческу и его помощников. Все будет известно поближе к этим матчам.
Напомним, что на заграничном сборе Динамо кроме матчей против бухарестского Динамо и Вольфсбера сыграет против Янг Бойза (12 июля), Ариса (16 июля) и Аль-Хиляля (19 июля).
В общей сложности тренировочные сборы "бело-синих" в Австрии продлятся до 21 июля.