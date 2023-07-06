27 червня з'явилась інформація про Артема Бєсєдіна, який покидає Динамо Київ, як вже 6 липня футболіст отримав свій новий клуб. Нападник виступатиме за казахстанський Ордабаси.

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Поїхав грати за кордон

Новий клуб українського нападника не розголошує деталі контракту. Пресслужба Ордабси лише назвала футбольні регалії Бєсєдіна.

Артем дістався казахам безкоштовно, адже покинув Динамо у статусі вільного агента.

Це вже другий закордонний досвід у кар'єрі 27-річного форварда. Із січня по червень 2023-го виступав у кіпрській Омонії, за яку відіграв 15 матчів, але забив лише один гол та віддав стільки ж асистів.

Кияни ж не бачили майбутнього Бєсєдіна у своєму клубі, тому попрощались із нерезультативним нападником. Якби він залишився у столичному клубі, то Артему було б складно виграти конкуренцію у молодшого та забивного Владислава Ваната.

Відзначимо, що Ордабаси можуть поповнити свій склад ще одним українським футболістом Євгеном Макаренком. Півзахисник раніше виступав за угорський Фехервар.

Новий клуб Бєсєдін посідає 2-ге місце у Казахстанській Прем'єр-лізі, поступаючись 3 балами лідеру сезону Астані.

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