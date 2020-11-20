В лондонском "Арсенале" разгорелась схватка на тренировке. После грубого столкновения бразильский защитник Давид Луис ударил по лицу испанца Себальоса, который в крови упал на газон.

Лондонский клуб продолжает готовиться к поединку АПЛ против "Лидса", который состоится уже 22 ноября. На одной из тренировок между игроками разгорелся настоящий жаркий конфликт. Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

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Схватка на тренировке

Давид Луис безжалостно ударил по лицу партнера по команде после жесткого столкновения. Себальос упал на газон и у него начала из носа выступать кровь. Испанец хотел ответить защитнику такой же монетой, но его остановили другие футболисты и персонал клуба.

После этого конфликта обоих игроков отправили по домам. А уже после выходных футболисты приехали на тренировку и извинились перед всей командой за свое поведение.

Они отметили, что в клубе отличная атмосфера, но конкуренция и эмоции на поле берут верх над игроками. Пока не сообщается, ждут ли игроков штрафные санкции. Но отсутствие места в стартовом составе Луису и Себальосу не грозит. Главный наставник "канониров" Микель Артета полностью рассчитывает на игроков основы.

Сейсач "Арсенал" после 8 туров занимает в АПЛ 11 место, имея в своем активе лишь 12 очков.