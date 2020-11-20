У лондонському "Арсеналі" розгорілась сутичка на тренуванні. Після грубого зіткнення бразильський захисник Давід Луїс вдарив по обличчю іспанця Себальйоса, який у крові впав на газон.

Лондонський клуб продовжує готуватись до поєдинку АПЛ проти "Лідса", який відбудеться вже 22 листопада. На одному з тренувань між гравцями розгорівся справжній спекотний конфлікт. Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн у своєму твіттері.

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Сутичка на тренуванні

Давід Луїс безжально вдарив по обличчю партнера по команді після жорсткого зіткнення. Себальйос впав на газон та у нього з носа виступила кров. Іспанець хотів відповісти захиснику такою ж монетою, але його зупинили інші футболісти та персонал клубу.

Після цього конфлікту обох гравців відправили по домівках. А вже після вихідних футболісти приїхали на тренування та вибачились перед усією командою за свою поведінку.

Вони зазначили, що у клубі чудова атмосфера, але конкуренція та емоції на полі беруть гору над гравцями. Наразі не повідомляється, чи чекають на гравців штрафні санкції. Але відсутність місця в у стартовому складі Луїсу та Себальйосу не загрожує. Головний наставник "канонірів" Мікель Артета повністю розраховує на гравців основи.

Зараз "Арсенал" після 8 турів посідає в АПЛ 11 місце, маючи у своєму доробку лише 12 очок.