Лондонський Чеслі "з-під носа" у Арсенала забрав їхню головну трансферну мету, за якою вони стежили понад рік. Гравець Шахтаря Михайло Мудрик переїде на "Стемфорд Бридж", де буде захищати сині кольори Челсі.

Читайте також Плюс 300 тисяч підписників за добу: фанати Челсі розривають соцмережі Мудрика – фотофакт

Арсенал згадав Рафінью

Невдача змусила Арсенал шукати альтернативні варіанти, щоб посилити атаку. Тож менеджмент клубу згадав про вінгера Рафінью, якого "каноніри" хотіли купити влітку.

Тоді конкуренцію за купівлю бразильця між Челсі та Арсеналом виграла Барселона. Каталонці заплатили Лідсу 58 мільйонів євро.

Спортивний директор Арсеналу Еду Гаспар зв'язався з агентом Рафіньї Деку, щоб обговорити можливий перехід гравця Барселони цієї зими.

Мікель Артета бажає купити гравця, який допоможе виграти золото Прем'єр-ліги. Рафінья вже грав у АПЛ, тож йому не потрібен час на адаптацію до британського футболу. Цілком можливо, що в майбутньому Арсенал не жалкуватиме за втраченим Мудриком.

Досвід Рафіньї допоможе Арсеналу