В полуфинале Кубка Англии сошлись лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити". Их матч в субботу, 18 июля, начнется в 21:45.

В полуфинале Кубка Англии сошлись топовые клубы. Первую пару составили "Арсенал" и "Манчестер Сити", которые сыграют 18 июля. 19 июля между собой сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Все четыре клуба пытаются выиграть этот трофей, сообщает 24 канал.

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Для "МанСити" и "Арсенала" это будет возможность хоть как-то скрасить невнятный сезон. Хотя "Манчестер Сити" и выиграл Кубок английской лиги, и еще имеет шансы побороться за победу в Лиге чемпионов.

Особым это противостояние делает и то, что нынешний наставник "пушкарей" Микел Артета еще в начале этого сезона работал помощником в Пепа Гвардиолы в "Сити". Хотя это не сильно помогло "Арсеналу", ведь после восстановления сезона "горожане" разгромили дома "Арсенал" 3:0. В этот счет внес вклад защитник лондонского клуба Давид Луис. Во время первого гола он неудачно сыграл против Стерлинга, а затем и вообще получил красную карточку в начале второго тайма.

И вообще "Арсенал" проиграл семь последних матчей "МанСити". При этом четыре из них закончились со счетом 3:0 (дважды – в этом сезоне). А в последний раз одерживал победу еще 23 апреля 2017 года. И именно в полуфинале Кубка Англии. Правда, тогда в основное время команды сыграли вничью 1:1, а уже в овертайме гол Алекса Санчеса принес победу "канонирам". К слову, в финале тогда "Арсенал" тоже победил, обыграв "Челси".

Трансляцию матча "Арсенал" – "Манчестер Сити" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

"Арсенал" – "Манчестер Сити" онлайн-трансляция

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