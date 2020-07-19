"Арсенал" вибив "Манчестер Сіті" Зінченка з Кубка Англії завдяки дублю Обамеянга: відео
Лондонський "Арсенал" впевнено переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0 та став першим фіналістом Кубка Англії.
Арсенал – Манчестер Сіті 2:0
Голи: Обамеянг, 19, 71
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Автором дубля став нападник "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг, який відзначився на 19-й та 71-й хвилинах.
Український футболіст "Ман Сіті" Олександр Зінченко всю гру провів на лавці запасних.
Арсенал – Манчестер Сіті відеоогляд матчу
В іншому півфіналі на вболівальників також чекає протистояння Манчестера і Лондона – "Манчестер Юнайтед" зіграє з "Челсі". Їхній поєдинок відбудеться 19-го липня о 20:00.
Фінал Кубка Англії: головне
- Фінал зіграють 1-го серпня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
- Найбільш титулованим клубом у Кубку Англії є "Арсенал" – 13 перемог.
- Чинний володар трофею – "Манчестер Сіті" (6 перемог загалом).