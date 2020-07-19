Лондонський "Арсенал" впевнено переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0 та став першим фіналістом Кубка Англії.

Арсенал – Манчестер Сіті 2:0

Голи: Обамеянг, 19, 71

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Автором дубля став нападник "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг, який відзначився на 19-й та 71-й хвилинах.

Український футболіст "Ман Сіті" Олександр Зінченко всю гру провів на лавці запасних.

Арсенал – Манчестер Сіті відеоогляд матчу

В іншому півфіналі на вболівальників також чекає протистояння Манчестера і Лондона – "Манчестер Юнайтед" зіграє з "Челсі". Їхній поєдинок відбудеться 19-го липня о 20:00.

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