Лондонское дерби на "Эмирейтс": сможет ли Зинченко сыграть в следующем матче АПЛ
Уже 26 декабря Арсенал сыграет первый официальный матч в АПЛ после длительной паузы, вызванной ЧМ-2022. Соперником "канониров" будет Вест Хэм.
Повреждения несколько смазали дебютный сезон Александра Зинченко в Арсенале. За "канониров" украинец провел 9 матчей, отличившихся первой голевой передачей в новой команде.
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Возвращение украинца
После чего левый защитник выпал из игры из-за проблем с коленом, берцовой костью, а теперь украинского футболиста волновало повреждение икроножной мышцы. Из-за чего Зинченко пропустил последние товарищеские матчи лондонского клуба.
Английские СМИ анонсируют возвращение Зинченко в общую группу перед матчем против Вест Хэма, который станет первым после окончания ЧМ-2022.Обратите внимание! Лондонское дерби Арсенал – Вест Хэм состоится 26 декабря в 22:00 (по киевскому времени).
Последний официальный поединок "канониры" провели еще 17 ноября, когда обыграли на выезде Вулверхэмптон (0:2).
- Бывший клуб Андрея Ярмоленко встретится с нынешним лидером АПЛ. Арсенал ушел на перерыв в статусе первой команды Английской Премьер-лиги, опережая ближайшего конкурента МанСити на 5 баллов.
- Будущий соперник команда Зинченко идет вблизи основ турнирной таблицы – 16 место среди 20 клубов, имея в своем активе 14 очков.
За это время, пока Зинченко был травмирован, Александр успел получить диплом тренера и в одном из интервью рассказал историю, как его чуть не выперли из Академии Шахтера из-за любви к Арсеналу.
Напомним, что его контракт с Арсеналом рассчитан до конца июня 2026 года.