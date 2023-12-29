Арсенал – Вест Хэм 0:2

Голы: Соучек, 13, Мавропанос, 55

Александр Зинченко вышел в стартовом составе хозяев, но уже с первых секунд матча игра у украинца не пошла. Много неточных передач, а на 13-й минуте футболист сборной Украины вообще помог сопернику открыть счет во встрече, сообщает 24 Канал.

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Зинченко и Габриэл не смогли разобраться после прострела с фланга, наварив в собственной штрафной. Мяч отскочил на дальнюю стойку к Боуэну, скинувшему на Соучека. Чеху ничего не оставалось, как забить в уже никем не защищенные владения Арсенала, хотя хозяева пытались заблокировать собой удар. Вест Хэму удалось забить скорый гол 0:1.

Лондонский клуб никак не мог найти свою игру, хотя больше контролировал мяч. Их преимущество в этом аспекте не воплотилось в гол даже после моментов Сака и Эдегора. На перерыв команды пошли с минимальным преимуществом "молотобойцев" на табло 0:1.

После перерыва Артета не стал делать никаких изменений, а выпустил на поле стартовую одиннадцатку. Однако игра продолжала быть под контролем "канониров", но это не изменяло результат матча.

На 58-й минуте Вест Хэм удвоил свое преимущество. Мавропанос лучше сыграл после розыгрыша углового и забил в ворота своей бывшей команды – 0:2.

На 64-й минуте Артета усадил Зинченко на скамью запасных. Александр провел один из своих худших матчей.

Арсенал пытался отквитать хотя бы один гол, но удары футболистов были слишком неточные. А то, что летело в ворота, тянул Ареола, у которого не было много работы в этом поединке.

Уже в компенсированное к матчу время Райс опрометчиво сфолил в собственной штрафной и привесил пенальти в ворота "канониров". Однако Бенрахма не смог переиграть Раю.

Вест Хэм вывез победу с "Эмирейтс" 0:2 и набирает 33 балла, заняв 6-е место.

Арсенал остается при своих – 2-я позиция и 40 очков. До лидера Ливерпуля отставание в 2 пункта.

Арсенал – Вест Хэм: видеообзор матча