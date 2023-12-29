Арсенал – Вест Хем 0:2

Голи: Соучек, 13, Мавропанос, 55

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі господарів, але вже з перших секунд матчу гра в українця не пішла. Багато неточних передач, а на 13-й хвилині футболіст збірної України взагалі допоміг супернику відкрити рахунок у зустрічі, повідомляє 24 Канал.

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Зінченко та Габріел не змогли розібратись після прострілу з флангу, наваривши у власному штрафному. М'яч відскочив на дальню стійку до Боуена, який скинув на Соучека. Чеху нічого не залишалось, як забити у вже ніким не захищені володіння Арсенала, хоча господарі намагались заблокувати собою удар. Вест Хему вдалось забити швидкий гол 0:1.

Лондонський клуб ніяк не міг віднайти свою гру, хоча більше контролював м'яч. Їх перевага у цьому аспекті не втілилась у гол навіть після моментів Сака та Едегора. На перерву команди пішли за мінімальною переваги "молотобійців" на табло 0:1.

По перерві Артета не став робити жодних змін, а випустив на поле стартову одинадцятку. Однак гра продовжувала бути під контролем "канонірів", але це не змінювало результату матчу.

Натомість на 58-й хвилині Вест Хем подвоїв свою перевагу. Мавропанос найкраще зіграв після розіграшу кутового та забив у ворота своєї колишньої команди – 0:2.

На 64-й хвилині Артета посадив Зінченка на лаву запасних. Олександр провів один зі своїх найгірших матчів.

Арсенал намагався відквитати бодай один гол, але удари футболістів були надто неточними. А те, що летіло у ствір воріт, тягнув Ареола, у якого не було багато роботи у цьому поєдинку.

Вже у компенсований до матчу час Райс необачно сфолив у власному штрафному та привіс пенальті у ворота "канонірів". Однак Бенрахма не зміг переграти Раю.

Вест Хем вивіз перемогу із "Емірейтс" 0:2 та набирає 33 бали, посідаючи 6-те місце.

Арсенал залишається при своїх – 2-га позиція та 40 очок. До лідера Ліверпуля відставання у 2 пункти.

Арсенал – Вест Хем: відеоогляд матчу