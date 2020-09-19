19-го сентября в рамках второго тура английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби. "Арсенал" примет "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Посмотреть матч можно на сайте Спорт 24.

Поединок "Арсенал" – "Вест Хэм" состоится 19 сентября, сообщает 24 канал. Начало матча 2 тура АПЛ в 22:00.

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"Арсенал" – "Вест Хэм" где смотреть

Трансляцию матча "Арсенал" – "Вест Хэм" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт 24.

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Арсенал" – "Вест Хэм": онлайн-трансляция