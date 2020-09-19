19-го вересня у рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться лондонське дербі. "Арсенал" прийме "Вест Хем" Андрія Ярмоленка. Переглянути матч можна на сайті Спорт 24.

Поєдинок "Арсенал" – "Вест Хем" відбудеться 19 вересня, повідомляє 24 канал. Початок матчу 2 туру АПЛ о 22:00.

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"Арсенал" – "Вест Хем" де дивитися

Трансляцію матчу "Арсенал" – "Вест Хем" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт 24.

Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Арсенал" – "Вест Хем": онлайн-трансляція