Лондонские клубы Арсенал и Тоттенхэм играют очередное дерби северного Лондона. Клубы встретятся 14 марта в рамках 28 тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

К сожалению, от Арсенала топовым осталось только название. "Канониры" давно не хватают звезд с неба и находятся в середине турнирной таблицы АПЛ. У подопечных Микеля Артета крайне мало шансов зацепиться за еврокубковые места.

Примечательно Тоттенхэм нашел замену Жозе Моуринью

Зато Тоттенхэм изо всех сил пытается вмешаться в гонку за топ-4. Команда Жозе Моуринью получила 3 ​​подряд победы и приблизились к заветной четверке.

Что Арсеналу, что Тоттенхэму обязательно нужно побеждать в дерби. Сезон в АПЛ выходит на финишную прямую, поэтому любая потеря очков может стать роковой.

Арсенал – Тоттенхэм прогноз Favbet

Арсенал в рамках АПЛ получил 11 побед и столько же матчей проиграл. Несмотря на это букмекеры считают именно "канониров" фаворитами игры.

Победу Арсенала в матче с Тоттенхэмом букмекеры оценивают коэффициентом 2,59. Если же подопечные Жозе Моуринью нанесут поражение принципиальному сопернику – коэффициент 2,88. Ничья в поединке оценена коэффициентом 3,35.

Арсенал имеет не самую лучшую статистику против Тоттенхэма в последних 10 матчах. "Канониры" одержали только две победы при 5 поражениях и 3 ничьих. Последнюю домашнюю победу Арсенал праздновал еще в 2018 году.

Обычно лондонское дерби дарит много забитых голов. Однако в сезоне-2020/2021 Арсенал нельзя назвать забивной командой – всего 35 голов.

Кроме того, Тоттенхэм исповедует оборонительный футбол. Если наложить слабое нападение на оборонность "шпор", то в результате можно получить низкую результативность. Коэффициент 2,81 на тотал голов меньше 2.0.

Поединок Арсенал – Тоттенхэм начнется в 18:30.