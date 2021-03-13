Арсенал или Тоттенхэм: кто победит в дерби северного Лондона – прогноз на матч АПЛ
Лондонские клубы Арсенал и Тоттенхэм играют очередное дерби северного Лондона. Клубы встретятся 14 марта в рамках 28 тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Источник:24 канал
К сожалению, от Арсенала топовым осталось только название. "Канониры" давно не хватают звезд с неба и находятся в середине турнирной таблицы АПЛ. У подопечных Микеля Артета крайне мало шансов зацепиться за еврокубковые места.
Примечательно Тоттенхэм нашел замену Жозе Моуринью
Зато Тоттенхэм изо всех сил пытается вмешаться в гонку за топ-4. Команда Жозе Моуринью получила 3 подряд победы и приблизились к заветной четверке.
Что Арсеналу, что Тоттенхэму обязательно нужно побеждать в дерби. Сезон в АПЛ выходит на финишную прямую, поэтому любая потеря очков может стать роковой.
Арсенал – Тоттенхэм прогноз Favbet
Арсенал в рамках АПЛ получил 11 побед и столько же матчей проиграл. Несмотря на это букмекеры считают именно "канониров" фаворитами игры.
Победу Арсенала в матче с Тоттенхэмом букмекеры оценивают коэффициентом 2,59. Если же подопечные Жозе Моуринью нанесут поражение принципиальному сопернику – коэффициент 2,88. Ничья в поединке оценена коэффициентом 3,35.
Обычно лондонское дерби дарит много забитых голов. Однако в сезоне-2020/2021 Арсенал нельзя назвать забивной командой – всего 35 голов.
Кроме того, Тоттенхэм исповедует оборонительный футбол. Если наложить слабое нападение на оборонность "шпор", то в результате можно получить низкую результативность. Коэффициент 2,81 на тотал голов меньше 2.0.
Поединок Арсенал – Тоттенхэм начнется в 18:30.
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