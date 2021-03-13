Арсенал чи Тоттенхем: хто переможе у дербі північного Лондона – прогноз на матч АПЛ
Лондонські клуби Арсенал та Тоттенхем відіграють чергове дербі північного Лондона. Клуби зустрінуться 14 березня у рамках 28 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
Джерело:24 канал
На жаль, від Арсеналу топовим залишилася тільки назва. "Каноніри" давно не хапають зірок з неба та перебувають у середині турнірної таблиці АПЛ. У підопічних Мікеля Артети вкрай мало шансів зачепитися за єврокубкові місця.
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Натомість Тоттенхем зі всіх сил намагається втрутитися у гонку за топ-4. Команда Жозе Моурінью здобула 3 поспіль перемоги та наблизилися до омріяної четвірки.
Що Арсеналу, що Тоттенхему обов'язково потрібно перемагати у дербі. Сезон в АПЛ виходить на фінішну пряму, тому будь-яка втрата балів може стати фатальною.
Арсенал – Тоттенхем: прогноз Favbet
Арсенал у рамках АПЛ здобув 11 перемог і стільки ж матчів програв. Попри це букмекери вважають саме "канонірів" фаворитами гри.
Перемогу Арсеналу в матчі з Тоттенхемом букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,59. Якщо ж підопічні Жозе Моурінью завдадуть поразки принциповому супернику – коефіцієнт 2,88. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,35.
Зазвичай лондонське дербі дарує багато забитих голів. Однак у сезоні-2020/2021 Арсенал не можна назвати забивною командою – всього 35 голів.
Окрім того, Тоттенхем сповідує захисний футбол. Якщо накласти слабкий напад на оборонність "шпор", то в результаті можна отримати низьку результативність. Коефіцієнт 2,81 на тотал голів менше 2.0.
Поєдинок Арсенал – Тоттенхем розпочнеться о 18:30.
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