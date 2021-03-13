Лондонські клуби Арсенал та Тоттенхем відіграють чергове дербі північного Лондона. Клуби зустрінуться 14 березня у рамках 28 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

На жаль, від Арсеналу топовим залишилася тільки назва. "Каноніри" давно не хапають зірок з неба та перебувають у середині турнірної таблиці АПЛ. У підопічних Мікеля Артети вкрай мало шансів зачепитися за єврокубкові місця.

Варте уваги Тоттенхем знайшов заміну Жозе Моурінью

Натомість Тоттенхем зі всіх сил намагається втрутитися у гонку за топ-4. Команда Жозе Моурінью здобула 3 поспіль перемоги та наблизилися до омріяної четвірки.

Що Арсеналу, що Тоттенхему обов'язково потрібно перемагати у дербі. Сезон в АПЛ виходить на фінішну пряму, тому будь-яка втрата балів може стати фатальною.

Арсенал – Тоттенхем: прогноз Favbet

Арсенал у рамках АПЛ здобув 11 перемог і стільки ж матчів програв. Попри це букмекери вважають саме "канонірів" фаворитами гри.

Перемогу Арсеналу в матчі з Тоттенхемом букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,59. Якщо ж підопічні Жозе Моурінью завдадуть поразки принциповому супернику – коефіцієнт 2,88. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,35.

Арсенал має не найкращу статистику проти Тоттенхема в останніх 10 матчах. "Каноніри" здобули тільки дві перемоги при 5 поразках та трьох нічиїх. Останню домашню звитягу Арсенал святкував ще у 2018 році.

Зазвичай лондонське дербі дарує багато забитих голів. Однак у сезоні-2020/2021 Арсенал не можна назвати забивною командою – всього 35 голів.

Окрім того, Тоттенхем сповідує захисний футбол. Якщо накласти слабкий напад на оборонність "шпор", то в результаті можна отримати низьку результативність. Коефіцієнт 2,81 на тотал голів менше 2.0.

Поєдинок Арсенал – Тоттенхем розпочнеться о 18:30.