Арсенал переграв Тоттенхем в лондонському дербі в рамках 28-го туру чемпіонату Англії. Команда Жозе Моурінью догравала поєдинок у меншості.

Арсенал – Тоттенхем 2:1

Голи: Едегор, 44, Ляказет, 64 (пен.) – Ламела, 33

Вилучення: Ламела, 76

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Рахунок в матчі відкрили гості, на 33-й хвилині забив Ерік Ламела, Арсенал відповів голом Едегора ще у першому таймі.

У другому таймі "каноніри" вийшли вперед після того як Давідсон Санчес сфолив на Ляказетті в штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті. Сам постраждалий його і реалізував.

На 76-й хвилині Тоттенхем залишився в меншості, був вилучений Ерік Ламела.

Після цього матчу Арсенал набирає 41 очко і йде на 9 сходинці АПЛ, Тоттенхем залишився на 7-му місці

Арсенал – Тоттенхем відеоогляд