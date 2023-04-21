Хотя в предыдущем туре команда Микеля Артеты потеряла очки в игре против Вест Хэма, расписав боевую ничью с "молотобойцами" 2:2. Участия в том поединке не принимал Александр Зинченко. У украинца были проблемы с пахом, но Саша уже вернулся в общую группу "канониров".
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Анри: В последнее время Арсенал слишком эмоционален
Легендарный в прошлом нападающий Арсенала Тиерри Анри дал совет лондонскому коллективу в борьбе за чемпионство в АПЛ.
Я с самого начала сезона говорил, что на эмоциях титул АПЛ не завоевывается. Так можно выиграть Кубок, Лигу чемпионов, возможно даже чемпионат мира. В последнее время Арсенал слишком эмоционален. Не нужно поддаваться эмоциям. Следует сохранять спокойствие,
– заявил Анри.
Отметим, что 21 апреля Арсенал сыграет против Саутгемптона. Этот матч даст начало 32-му туру АПЛ-2022/2023. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву.
Что известно о карьере Тьерри Анри в Арсенале
- Французский нападающий является легендой Арсенала. В 1999 году Анри впервые перебрался в Арсенал из туринского Ювентуса.
- За лондонцев поиграл до июля 2007 года. После чего "канониры" продали Тьерри в Барселону.
- Зимой 2012-го Анри во второй раз пришел в Арсенал, но в этот раз на правах аренды. Контракт француза принадлежал американскому Ред Буллзу. Однако аренда была очень странной. В январе 2012 года Анри ушел в аренду, а вернулся уже через месяц в США.
- В 2015 году Анри повесил бутсы на гвоздь. Является владельцем итальянского клуба Комо, играющего в Серии В.