Арсенал сделал предложение Шахтеру: сколько "канониры" готовы выложить за Мудрика

Михаил Мудрик все ближе к переезду на Туманный Альбион. Лидер АПЛ лондонский Арсенал готов выложить за украинца кругленькую сумму.

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик уже в свое время играл за Арсенал, но киевский. Теперь его мечты связаны с "канонирами" из Лондона. Более того, Михаил уже даже имеет договоренность с командой Артеты.

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Согласится ли Шахтер на предложение Арсенала?

Теперь клубы должны согласовать сумму трансфера за самого дорогого футболиста Украины. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, Арсенал сделал официальное предложение Шахтеру.

"Канониры" предлагают за талантливого вингера 40 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов. Однако "горняки" хотят гораздо больше за своего вундеркинда. По словам спортивного директора Шахтера Дарио Срны, клуб рассчитывает получить за Мудрика не менее 100 миллионов.

В настоящее время ведутся переговоры с агентом футболиста, чтобы обсудить сделку. Что касается самого Мудрика, то здесь никаких проблем нет. Он мечтает играть в одной команде с Зинченко.

Кстати, портал Transfermarkt достаточно высоко оценивает вероятность трансфера Мудрика в Арсенал – 75%.