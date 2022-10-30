Удержали лидерство: Арсенал без Зинченко разгромил сенсационного новичка АПЛ – видео голов

Подопечные Микеля Артеты не заметили Ноттингем Фореста и остались на первом месте в турнирной таблице. В следующем туре лондонцев ждет дерби.

Арсенал – Ноттингем Форест 5:0

Голы: Мартинелли, 5, Нельсон, 49, Нельсон, 52, Партей, 57, Эдегор, 78.

В Англии подошел к завершению 14 тур АПЛ. На воскресенье была вынесена игра действующего лидера Арсенала, которому на своем поле нужно было принимать главную сенсацию в прошлом туре Ноттингем Форест, пишет 24 канал.

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Неделю назад "лесники" неожиданно обыграли на своем поле Ливерпуль. Впрочем, против лондонцев подопечные Купера оказались бессильными. Участия в игре не принял Александр Зинченко, который продолжает залечивать травму. Это уже восьмой матч матч Арсенала без украинца.

Вынос тела

Арсенал смог пять раз поразить ворота Хендерсона. Счет уже на старте матча открыл Мартинелли, откликнувшийся на подачу Сака с фланга. Остальные голы подопечные Артеты отложили на второй тайм.

А сразу после перерыва за дело взялся Рисс Нельсон, который в течение восьми минут оформил дубль и отдал ассист. Особенно красивым получился гол Томаса Партея из паса Нельсона. Ганец нанес шикарный дальний выстрел в "девятку" из-за пределов штрафной.

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Арсенал сохраняет лидерство

Жирную точку в матче поставил Мартин Эдегор, который сам разобрался с несколькими защитниками Ноттингема и пробил Хендерсона. Победа позволяет Арсеналу сохранить двухочковое преимущество над Манчестером Сити, который вчера минимально одолел Лестер.

А вот Ноттингем опустился на последнюю строчку и через неделю попытается исправить эту ситуацию в дуэли с Брентфордом. Что касается Арсенала, то подопечных Артеты в следующем туре ожидает дерби из Челси.

Видеообзор матча Арсенал – Ноттингем Форест: