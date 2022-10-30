Арсенал – Ноттінгем Форест 5:0

Голи: Мартінеллі, 5, Нельсон, 49, Нельсон, 52, Партей, 57, Едегор, 78.

У Англії підійшов до завершення 14 тур АПЛ. На неділю була винесена гра чинного лідера Арсенала, якому на своєму полі треба було приймати головну сенсацію минулого туру Ноттінгем Форест, пише 24 канал.

До теми Зінченко завершує процес відновлення від травми: Арсенал не буде кидати українця одразу у бій

Тиждень тому "лісники" несподівано переграли на своєму полі Ліверпуль. Втім, проти лондонців підопічні Купера виявились безсилими. Участь у грі не взяв Олександр Зінченко, який продовжує заліковувати травму. Це вже восьмий поспіль матч Арсенала без українця.

Винос тіла

Арсенал зміг аж п'ять разів вразити ворота Хендерсона. Рахунок вже на старті матчу відкрив Мартінеллі, який відгукнувся на подачу Сака з флангу. Інші голи підопічні Артети відклали на другий тайм.

А одразу по перерві за справу взявся Рісс Нельсон, який протягом восьми хвилин оформив дубль та віддав асист. Особливо красивим вийшов гол Томаса Партея з пасу Нельсона. Ганець наніс шикарний дальній постріл у "дев'ятку" з-за меж карного майданчика.

Читайте також Ліверпуль вперше в сезоні програв вдома в АПЛ у матчі зі змарнованими моментами: відео

Арсенал зберігає лідерство

Жирну крапку у матчі поставив Мартін Едегор, який самотужки розібрався з кількома оборонцями Ноттінгема та пробив Хендерсона. Перемога дозволяє Арсеналу зберегти двоочкову перевагу над Манчестер Сіті, який вчора мінімально здолав Лестер.

А ось Ноттінгем опустився на останню сходинку і за тиждень намагатиметься виправити цю ситуацію у дуелі з Брентфордом. Що стосується Арсеналу, то підопічних Артети у наступному турі очікує дербі із Челсі.

Відеоогляд матчу Арсенал – Ноттінгем Форест: