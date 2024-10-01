Битва грандов в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция матча Арсенал - ПСЖ

Французский ПСЖ и английский Арсенал сыграют матч в рамках Лиги чемпионов 1 октября 2024 года. Трансляцию игры в Лондоне можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В Лиге чемпионов 2024-2025 на этой неделе стартует второй тур основной стадии. Центральной встречей во вторник, 1 октября, обещает стать бой между Арсеналом и ПСЖ, сообщает 24 Канал.

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Обе команды неплохо стартовали в этом сезоне и до сих пор не знали вкуса поражений. Парижане выиграли 5 из шести матчей в Лиге 1, потеряв очки только с Реймсом.

А в Лиге чемпионов подопечные Луиса Энрике смогли вырвать победу над Жироной в последние минуты. Арсенал же не смог триумфально начать еврокубковый путь – 0:0 против Аталанты.

Однако и итальянцы являются более серьезным соперником за Жирону. Что же касается АПЛ, то там у подопечных Артеты 4 победы и две ничьи в шести играх. Среди них и мировая с действующим чемпионом Манчестер Сити.

Такие результаты позволяют Арсеналу идти третьим. К сожалению, украинец Александр Зинченко не играет важную роль в стане лондонцев. Украинец имеет в своем активе всего два матча, а последние игры пропустил из-за травмы.

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Где смотреть

Матч Арсенал – ПСЖ онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 1 октября в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Арсенал – ПСЖ. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.