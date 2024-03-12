Первый матч между Порту и Арсеналом закончился минимальным 1:0 в пользу португальского клуба. Единственный гол во встрече был забит аж на четвертой компенсированной минуте. Победу Порту принес Галено.

Достойно внимания Зинченко близок к громкому вылету из Лиги чемпионов: сможет ли Арсенал взять реванш у Порту

У Артеты свои планы на предстоящую игру

Теперь команде Микеля Артеты нужно будет отыгрываться на своем поле. Накануне поединка главный тренер Арсенала рассказал о состоянии игроков, которые только возвращаются к официальным матчам после повреждений.

На пресс-конференции наставник "канониров" ответил, рассчитывает ли на Александра Зинченко в ответном матче Лиги чемпионов.

Жезус и Зинченко? К сожалению, в этом сезоне они выпали на длительное время, то же самое касается и Томаса Парти. Но у нас есть другие игроки, которые будут завтра (12 марта – 24 Канал) готовы,

– ответил Артета.

Обратите внимание! Ответный матч 1/8 финала ЛЧ-2023/2024 Арсенал – Порту начнется 12 марта в 22:00 (по киевскому времени.

Напомним, что в прошлом туре АПЛ Зинченко впервые за долгое время появился в заявке лондонского клуба. Александр вышел на поле на последние 15 минут матча против Брентфорда вместо Якуба Кивера. Сам поединок закончился победой Арсенала 2:1.