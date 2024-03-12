Первый матч между Порту и Арсеналом закончился минимальным 1:0 в пользу португальского клуба. Единственный гол во встрече был забит аж на четвертой компенсированной минуте. Победу Порту принес Галено.
Достойно внимания Зинченко близок к громкому вылету из Лиги чемпионов: сможет ли Арсенал взять реванш у Порту
У Артеты свои планы на предстоящую игру
Теперь команде Микеля Артеты нужно будет отыгрываться на своем поле. Накануне поединка главный тренер Арсенала рассказал о состоянии игроков, которые только возвращаются к официальным матчам после повреждений.
На пресс-конференции наставник "канониров" ответил, рассчитывает ли на Александра Зинченко в ответном матче Лиги чемпионов.
Жезус и Зинченко? К сожалению, в этом сезоне они выпали на длительное время, то же самое касается и Томаса Парти. Но у нас есть другие игроки, которые будут завтра (12 марта – 24 Канал) готовы,
– ответил Артета.
Напомним, что в прошлом туре АПЛ Зинченко впервые за долгое время появился в заявке лондонского клуба. Александр вышел на поле на последние 15 минут матча против Брентфорда вместо Якуба Кивера. Сам поединок закончился победой Арсенала 2:1.
- Это отличные новости для сборной Украины, куда Зинченко получил вызов на мартовские матчи. Уже 21 марта "сине-желтые" сыграют в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
- К слову, в текущем сезоне Зинченко принял участие в 28-ми матчах лондонского клуба, в которых отметился голом и двумя ассистами.