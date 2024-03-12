Перший матч між Порту та Арсеналом закінчився мінімальним 1:0 на користь португальського клубу. Єдиний гол у зустрічі був забитий аж на четвертій компенсованій хвилині. Перемогу Порту приніс Галено.

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В Артети свої плани на майбутню гру

Тепер команда Мікеля Артети потрібно буде відігруватись на власному полі. Напередодні поєдинку головний тренер Арсенала розповів про стан гравців, які лише повертаються до офіційних матчів після ушкоджень.

На пресконференції наставник "канонірів" відповів, чи розраховує на Олександра Зінченка у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

Жезус і Зінченко? На жаль, у цьому сезоні вони випали на тривалий час, те ж саме стосується і Томаса Парті. Але у нас є інші гравці, які будуть завтра (12 березня – 24 Канал) готові,

– відповів Артета.

Зверніть увагу! Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ-2023/2024 Арсенал – Порту розпочнеться 12 березня о 22:00 (за київським часом.

Нагадаємо, що у минулому турі АПЛ Зінченко вперше за тривалий час з'явився у заявці лондонського клубу. Олександр вийшов на поле на останні 15 хвилин матчу проти Брентфорда замість Якуба Ківьора. Сам поєдинок закінчився перемогою Арсенала 2:1.