Зинченко получил топовое усиление: Арсенал подписал талант с Аякса
Источник:сайт Арсенала
Лондонцы решили серьезно усилить защиту в канун нового сезона. У новичка есть опыт игры в сборной Нидерландов и является универсальным защитником.
Этим летом Арсенал проводит активную трансферную кампанию. Лондонцы приобрели у Челси немца Кая Хаверца, который обошелся клубу в 70 миллионов евро.
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Теперь же команда Микеля Артеты серьезно усилила оборону. Официальный сайт "канониров" объявил о подписании 22-летнего защитника Аякса Юрьена Тимбера.
Топовое усиление для команды Зинченко
Футболист обошелся Арсеналу в 40 миллионов евро, а еще пять миллионов могут добраться до Аякса в виде бонусов. Тимбер, который будет выступать под 12-м номером, поставил подпись под договором до 2028 года.
Юрьен – универсальный игрок в обороне. Нидерландец начинал на правом фланге защиты, но уже долгое время в Аякси выступал в центре. Также при необходимости Тимбер может закрыть левый фланг.
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Напомним, что в прошлом сезоне команда Артеты завоевала путевку в Лигу чемпионов впервые с 2016 года. При этом "канониры" долгое время лидировали в АПЛ, но в итоге заняли второе место.
Что известно о Юрьене Тимбере
- Уроженец Утрехта на молодежном уровне играл за Фейеноорд, но в итоге перешел в академию Аякса
- За амстердамцев защитник дебютировал в 2019 году
- За четыре сезона Юрьен отыграл 121 матч за Аякс, забив шесть голов
- Вместе с клубом Тимбер выиграл два чемпионата и один Кубок Нидерландов.
- В 2021 году игрок дебютировал за сборную Нидерландов и уже наиграл за команду 15 матчей
- Вместе с "Оранье" Тимбер ездил на Евро-2020 и ЧМ-2022.
- На Мундиале Юрьен отыграл полностью четыре матча и помог команде добраться до 1/4 финала.