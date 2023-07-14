Зинченко получил топовое усиление: Арсенал подписал талант с Аякса

Лондонцы решили серьезно усилить защиту в канун нового сезона. У новичка есть опыт игры в сборной Нидерландов и является универсальным защитником.

Этим летом Арсенал проводит активную трансферную кампанию. Лондонцы приобрели у Челси немца Кая Хаверца, который обошелся клубу в 70 миллионов евро.

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Теперь же команда Микеля Артеты серьезно усилила оборону. Официальный сайт "канониров" объявил о подписании 22-летнего защитника Аякса Юрьена Тимбера.

Топовое усиление для команды Зинченко

Футболист обошелся Арсеналу в 40 миллионов евро, а еще пять миллионов могут добраться до Аякса в виде бонусов. Тимбер, который будет выступать под 12-м номером, поставил подпись под договором до 2028 года.

Юрьен – универсальный игрок в обороне. Нидерландец начинал на правом фланге защиты, но уже долгое время в Аякси выступал в центре. Также при необходимости Тимбер может закрыть левый фланг.

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Напомним, что в прошлом сезоне команда Артеты завоевала путевку в Лигу чемпионов впервые с 2016 года. При этом "канониры" долгое время лидировали в АПЛ, но в итоге заняли второе место.

Что известно о Юрьене Тимбере