В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура АПЛ Арсенал сыграет против Челси. Тренерский штаб канониров определился со стартовым составом команды.
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С первых минут начнет игру украинский защитник Александр Зинченко, который больше месяца был вне игры из-за рецидива травмы.
Состав Арсенала: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус
В последний раз Зинченко выходил на футбольное поле в официальных матчах 1 октября. После поединка против Тоттенгема Александр снова вернулся в лазарет команды.
После перехода в лондонский клуб Зинченко из-за повреждения пропустил 9 поединков. В общей сложности провел 6 матчей, в которых отметился дебютным голевым ассистом.
Отметим, что Зинченко недавно вернулся к тренировкам в общей группе Арсенала.