Все же добились своего: Арсенал официально подписал замену Михаилу Мудрику

Лондонский Арсенал после неудачи с подписанием Михаила Мудрика не уронил голову. "Канониры" нашли замену украинскому вингеру, при котором пришлось отдать гораздо меньше средств.

Лондонский Арсенал официально объявил о подписании Леандро Троссара. Бельгийский полузащитник перешел в состояние "канониров", поскольку имел конфликт в прошлом клубе.

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Условия соглашения

Леандро Троссар подписал с Арсеналом долговременный контракт. Но вот срок соглашения пока не разглашается. "Канониры" заплатили Брайтону за бельгийского полузащитника 21 миллион евро плюс 5 миллионов евро бонусами. За Мудрика Арсенал готов был отдать 90 миллионов евро.

Кстати, Арсенал также нацелен провернуть еще одно трансферное соглашение , но в соперниках уже привычный Челси.

Троссар решил покинуть Брайтон, поскольку был отстранен от команды. Все из-за конфликта с бывшим тренером Шахтера Роберто Де Дзерби. Агент 28-летнего бельгийца заявлял, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет смена клуба, что и произошло.

Леандро Троссар