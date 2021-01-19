Лондонський Арсенал продовжив свою безпрограшну серію в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) до 5 матчів. У понеділок, 18 січня, Арсенал в рамках 19 туру АПЛ розгромив Ньюкасл.

Арсенал – Ньюкасл 3:0

Голи: Обамеянг, 50, 77, Сака, 60

До слова Гранд АПЛ Арсенал провів перемовини щодо трансферу легіонера Шахтаря, – ЗМІ

Перший моменту у матчі мали господарі поля, пише 24 канал. Після прострілу Сака забивати у порожні ворота міг Обамеянг. Та габонець пробив від воріт.

Другий момент у грі також виник в Обамеянга. Він вирішив різко розвернутися на краю штрафного та пробити з-під захисників. М'яч після рикошету летів у кут, але голкіпер відбив його на кутовий.

По перерві Арсенал таки відкрив рахунок. Нестримний Обамеянг увірвався у штрафний та пробив повз голкіпера. На 77 хвилині "каноніри" подвоїли перевагу.

Сміт-Роу вивів на ударну позицію Сака і той з меж штрафного розстріляв порожні ворота. Розгромним рахунок зробив Обамеянг. Він переправив м'яч у порожні ворота після дивовижного проходу Соареша.

Арсенал – Ньюкасл відеоогляд