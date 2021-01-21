Полузащитник Реала Мартин Эдегор попал под прицел скаутов Арсенала. Норвежец может стать заменой немцу Месуту Озилу.

Лондонский клуб хочет закрыть проблемную позицию уже в ближайшее время. "Канониры" хотят арендовать Мартина Эдегора у Реала до конца сезона-2020/2021. "Сливочные" сами и не против отпустить 22-летнего футболиста для получения игровой практики, сообщает Marca.

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Ранее главным претендентом на игрока был Реал Сосьедад. Испанцы хотели арендовать футболиста с правом выкупа. Теперь у скромного клуба из Испании есть серьезный конкурент. Арсенал уже в скором времени планирует сделать предложение по аренде Эдегора. Молодой норвежец должен был бы закрыть позицию немца Месута Озила, который якобы должен подписать контракт с турецким Фенербахче.

В этом сезоне Мартин сыграл в 9 поединках во всех турнирах, но результативными действиями не отмечался.

Карьера Эдегора в Реале: коротко