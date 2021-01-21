Арсенал нашел замену Озилу в Реале: звездный футболист перейдет к "канонирам"
Полузащитник Реала Мартин Эдегор попал под прицел скаутов Арсенала. Норвежец может стать заменой немцу Месуту Озилу.
Лондонский клуб хочет закрыть проблемную позицию уже в ближайшее время. "Канониры" хотят арендовать Мартина Эдегора у Реала до конца сезона-2020/2021. "Сливочные" сами и не против отпустить 22-летнего футболиста для получения игровой практики, сообщает Marca.
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Ранее главным претендентом на игрока был Реал Сосьедад. Испанцы хотели арендовать футболиста с правом выкупа. Теперь у скромного клуба из Испании есть серьезный конкурент. Арсенал уже в скором времени планирует сделать предложение по аренде Эдегора. Молодой норвежец должен был бы закрыть позицию немца Месута Озила, который якобы должен подписать контракт с турецким Фенербахче.
В этом сезоне Мартин сыграл в 9 поединках во всех турнирах, но результативными действиями не отмечался.
Карьера Эдегора в Реале: коротко
- Зимой 2015 года Эдегор официально подписал контракт с мадридским клубом. А уже в конце весны того же года провел свой первый поединок за Реал. Этим выходом он стал самым молодым игроком в истории клуба, который дебютировал в Ла Лиге. На тот момент возраст полузащитника составил 16 лет и 156 дней. Ранее рекорд принадлежал Себастьяну Лосаде, который впервые вышел на поле в футболке "Королевского клуба" в возрасте 17 лет и 6 дней в 1984 году.
- Не сумел закрепиться в основе и был отправлен в аренду в Херенвен, впоследствии продолжил карьеру и в Нидерландах, но на этот раз в Витессе.
- В сезоне 2019/2020 выступал на правах аренды в испанском Реал Сосьедад.
- Пройдя тренировочные сборы перед началом сезона-2020/2021 с мадридским Реалом, был включен в заявку команды на сезон.
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