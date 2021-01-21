Півзахисник Реала Мартін Едегор потрапив під приціл скаутів Арсенала. Норвежець може стати заміною німця Месута Озіла.

Лондонський клуб хоче закрити проблемну позицію вже найближчим часом. "Каноніри" хочуть орендувати Мартіна Едегора у Реала до кінця сезона-2020/2021. "Вершкові" самі й не проти відпустити 22-річного футболіста для здобуття ігрової практики, повідомляє Marca.

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Раніше головним претендентом на гравця був Реал Сосьєдад. Іспанці хотіли орендувати футболіста з правом викупу. Тепер у скромного клубу з Іспанії є серйозний конкурент. Арсенал вже незабаром планує зробити пропозицію щодо оренди Едегора. Молодий норвежець повинен був би закрити позицію, яку займав німець Месут Озіл, який начебто повинен підписати контракт з турецьким Фенербахче.

У цьому сезоні Мартін зіграв у 9 поєдинках у всіх турнірах, але результативними діями не відзначався.

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