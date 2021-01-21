Арсенал знайшов заміну Озілу в Реалі: зірковий футболіст перейде до "канонірів"
Півзахисник Реала Мартін Едегор потрапив під приціл скаутів Арсенала. Норвежець може стати заміною німця Месута Озіла.
Лондонський клуб хоче закрити проблемну позицію вже найближчим часом. "Каноніри" хочуть орендувати Мартіна Едегора у Реала до кінця сезона-2020/2021. "Вершкові" самі й не проти відпустити 22-річного футболіста для здобуття ігрової практики, повідомляє Marca.
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Раніше головним претендентом на гравця був Реал Сосьєдад. Іспанці хотіли орендувати футболіста з правом викупу. Тепер у скромного клубу з Іспанії є серйозний конкурент. Арсенал вже незабаром планує зробити пропозицію щодо оренди Едегора. Молодий норвежець повинен був би закрити позицію, яку займав німець Месут Озіл, який начебто повинен підписати контракт з турецьким Фенербахче.
У цьому сезоні Мартін зіграв у 9 поєдинках у всіх турнірах, але результативними діями не відзначався.
Кар'єра Едегора у Реалі: коротко
- Взимку 2015 році Едегор офіційно підписав контракт з мадридським клубом. А вже наприкінці весни того ж року провів свій перший поєдинок за Реал. Цим виходом він став наймолодшим гравцем в історії клубу, що дебютував в Ла Лізі. На той момент вік півзахисника склав 16 років і 156 днів. Раніше рекорд належав Себастьяну Лосаді, який вперше вийшов на поле у футболці "Королівського клубу" у віці 17 років та 6 днів в 1984 році.
- Не зумів закріпитись в основі та був відправлений в оренду у Херенвен, згодом продовжив кар'єру і Нідерландах, але цього разу у Вітессі.
- У сезоні-2019/2020 виступав на правах оренди у іспанському Реал Сосьєдаді.
- Пройшовши тренувальні збори перед початком сезону-2020/2021 з мадридським Реалом, був включений до заявки команди на сезон.
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