Арсенал – Манчестер Сити 1:0

Гол: Мартинелли, 86.

В АПЛ подошел к концу восьмой тур сезона 2023-2024. Центральная встреча уикенда была вынесена на вечер воскресенья, лондонский Арсенал принимал Манчестер Сити, пишет 24 канал.

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Результативность ниже ожидаемого

В прошлом сезоне команда Микеля Артеты лидировала в АПЛ львиную долю дистанции, но на финише отдала чемпионство МанСити. Впрочем, взять реванш лондонцы смогли в Суперкубке Англии в серии пенальти.

В этот раз команды подошли к битве в качестве лидеров чемпионата с разницей в один балл в пользу манкунианцев. С первых минут против своего бывшего клуба вышел Александр Зинченко.

Несмотря на предматчевые ожидания, игра не подарила много острых моментов. Более того, игровая инициатива была на стороне Арсенала, который чаще избивал по воротам соперника.

Фортуна на стороне Арсенала

Впрочем, за всю встречу команды на двоих нанесли лишь два удара в створ. Причем ни один из них не нес реальную угрозу, киперы спокойно ликвидировали опасность. Матч приближался к нулевой ничьей, но замены от Артеты позволили Арсеналу вырвать три балла.

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После заброса в площадку на 86 минуте Томьясу сбросил на Хаверца. Немец отдал под удар Мартинелли и бразилец дальним ударом поразил ворота Эдерсона. Существенно хозяевам помог рикошет от Аке.

Артета впервые за свою карьеру переигрывает Гвардиолу и догоняет Тоттенхэм на вершине турнирной таблицы. Сити третий, в двух очках сзади. Что касается Зинченко, то украинец провел на поле 75 минут и нанес три удара – два заблокированных, один мимо ворот.