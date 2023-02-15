Арсенал – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Сака, 42 (пен) – Де Брюйне, 24, Гріліш, 72, Голанд, 82.

Цього сезону головнии претендентами на перемогу в АПЛ є Арсенал та Манчестер Сіті. У першому колі їх зустріч була перенесена через накладку з єврокубковим поєдинком лондонців.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Арсенал – Манчестер Сіті

І ось лише в середині лютого фаворити чемпіонату вперше зійшлись між собою. Перед цією грою Арсенал мав перевагу у три очки над манкуніанцями, при цьому зігравши на матч менше, пише 24 канал.

Тому підопічним Гвардіоли дуже потрібно було перемагати на "Емірейтс". У складі лондонців з перших хвилин з'явився Олександр Зінченко, який минулого літа переїхав до столиці Великої Британії саме з МанСіті.

Провал захисника

Українець вже грав проти манкуніанців у Кубку, але лише півтайму. Арсенал зміг нав'язати супернику свою гру, але відкрити рахунок змогли саме гості.

Правий захисник Томіясу під пресингом на рівному місці подарував м'яч Де Брюйне, який вийшов сам-на-сам з Рамсдейлом і перекинув англійця.

Арсенал же зібрався і відновив паритет. Едерсон у своєму майданчику збив Нкетію і суддя після VAR призначив пенальті. Його без проблем реалізував Сака.

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Беззубий Арсенал

Другий тайм був насичений боротьбою, але моментів було куди більше у гостей. Арсенал же занадто притиснувся до своїх воріт і нова помилка у захисті знову привела до пропущеного голу.

В середині другого тайму Магальяес подарував в центрі поля м'яч Бернарду Сілві. Португалець відпасував на Холанда, а той через Гюндогана знайшов на куті майданчика Гріліша. Джеку вдався більярдний удар в дальній кут.

Лондонці спробували одразу відновити паритет, але Сіті закрив гру на 82 хвилині. Після непоганої перепасовки Де Брюйне прострілив в центр, де першим на м'ячі був Голанд. Норвежець оформив свій вже 26-ий гол в АПЛ.

Сил та ресурсу відігратись у Арсенала не знайшлось. Манчестер Сіті наздоганяє Арсенал та обходить його за різницею м'ячів, однак команда Зінченка ще має поєдинок в запасі. Наступна гра цих суперників пройде наприкінці квітня.