Арсенал – Манчестер Сіті 1:0

Гол: Мартінеллі, 86.

В АПЛ добіг кінця восьмий тур сезону 2023-2024. Центральна зустріч вікенду була винесена на вечір неділі, лондонський Арсенал приймав Манчестер Сіті, пише 24 канал.

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Результативність нижче очікуваного

Минулого сезону команда Мікеля Артети лідирувала в АПЛ левову частку дистанції, але на фініші таки віддала чемпіонство МанСіті. Втім взяти реванш лондонці змогли у Суперкубку Англії в серії пенальті.

Цього разу команди підійшли до битви в якості лідерів чемпіонату з різницею в один бал на користь манкуніанців. З перших хвилин проти свого колишнього клубу вийшов Олександр Зінченко.

Попри передматчеві очікування гра не подарувала багато гострих моментів. Ба більше, ігрова ініціатива була на боці Арсенала, який частіше бив по воротах суперника.

Фортуна на боці Арсеналу

Втім за всю зустріч команди на двох завдали лише два удари в ствір. Причому жоден із них не ніс реальної загрози, кіпери спокійно ліквідовували небезпеку. Матч наближався до нульової нічиєї, але заміни від Артети дозволили Арсеналу вирвати три бали.

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Після закидання у майданчик на 86 хвилині Томіясу скинув на Хаверца. Німець віддав під удар Мартінеллі і бразилець дальнім ударом вразив ворота Едерсона. Суттєво господарям допоміг рикошет від Аке.

Тож Артета вперше за свою кар'єру переграє Гвардіолу і наздоганяє Тоттенхем на вершині турнірної таблиці. Сіті третій, у двох очках позаду. Що стосується Зінченка, то українець провів на полі 75 хвилин та завдав трьох ударів – два заблоковані, один повз ворота.