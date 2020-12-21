После длительной серии неудач в чемпионате Англии лондонский Арсенал попытается переключиться на кубковую дуэль. Во вторник, 22 декабря, "канониры" примут Манчестер Сити в 1/4 финала Кубка Футбольной лиги.

Арсенал – Манчестер Сити: прогноз

Арсенал в прошлом сезоне доказал, что может выигрывать трофеи, пишет 24 канал. "Канониры" выиграли Кубок Англии, так считаются в новом сезоне претендентами на Кубок Футбольной лиги.

Однако соперником лондонцев будет одна из сильнейших команд Англии – Манчестер Сити. Одолев "горожан", Арсенал может стать фаворитом турнира.

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Прогноз Marathonbet

Несмотря на домашний для себя статус поединка, Арсенал является так называемым андердогом. На победу лондонского клуба букмекеры дают коэффициент 5,45. В то же время победа Манчестер Сити оценена коэффициентом 1,65. Ничья в основное время матча – коэффициент 4,70.

Также букмекеры предлагают сделать прогноз, кто же выйдет в полуфинал. Коэффициент на Арсенал – 3,20. В то же время команду Пепа Гвардиолы – 1,35.

Кубковые матчи – это шанс для футболистов ближайшего резерва. Поэтому, вполне вероятно, что на поле выйдет украинец Александр Зинченко. Его гол в ворота "канониров" оценен коэффициентом 10. А вот на гол игрока Арсенала Александра Ляказетта букмекеры дают коэффициент 3,30.

Поединок Арсенал – Манчестер Сити состоится 22 декабря и начнется в 22:00.