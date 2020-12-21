Чи допоможе Зінченко вийти МанСіті у півфінал Кубка Футбольної ліги: прогноз на матч з Арсеналом
Після тривалої серії невдач у чемпіонаті Англії лондонський Арсенал спробує переключитися на кубкову дуель. У вівторок, 22 грудня, "каноніри" приймуть Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Кубка Футбольної ліги.
Арсенал – Манчестер Сіті: прогноз
Арсенал у минулому сезоні довів, що може вигравати трофеї, пише 24 канал. "Каноніри" виграли Кубок Англії, тому вважають у новому сезоні претендентами на Кубок Футбольної ліги.
Однак суперником лондонців буде одна з найсильніших команд Англії – Манчестер Сіті. Здолавши "містян", Арсенал може стати фаворитом турніру.
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Прогноз Marathonbet
Попри домашній для себе статус поєдинку Арсенал є так званим андердогом. На перемогу лондонського клубу букмекери дають коефіцієнт 5,45. Водночас звитяга Манчестер Сіті оцінена коефіцієнтом 1,65. Нічия в основний час матчу – коефіцієнт 4,70.
Також букмекери пропонують зробити прогноз, хто ж вийде до півфіналу. Коефіцієнт на Арсенал – 3,20. Водночас на команду Пепа Гвардіоли – 1,35.
Кубкові матчі – це шанс для футболістів найближчого резерву. Відтак, цілком ймовірно, що на поле вийде українець Олександр Зінченко. Його гол у ворота "канонірів" оцінений коефіцієнтом 10. Натомість на гол гравця Арсеналу Александра Ляказетта букмекери дають коефіцієнт 3,30.
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