Після тривалої серії невдач у чемпіонаті Англії лондонський Арсенал спробує переключитися на кубкову дуель. У вівторок, 22 грудня, "каноніри" приймуть Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Кубка Футбольної ліги.

Арсенал – Манчестер Сіті: прогноз

Арсенал у минулому сезоні довів, що може вигравати трофеї, пише 24 канал. "Каноніри" виграли Кубок Англії, тому вважають у новому сезоні претендентами на Кубок Футбольної ліги.

Однак суперником лондонців буде одна з найсильніших команд Англії – Манчестер Сіті. Здолавши "містян", Арсенал може стати фаворитом турніру.

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Прогноз Marathonbet

Попри домашній для себе статус поєдинку Арсенал є так званим андердогом. На перемогу лондонського клубу букмекери дають коефіцієнт 5,45. Водночас звитяга Манчестер Сіті оцінена коефіцієнтом 1,65. Нічия в основний час матчу – коефіцієнт 4,70.

Також букмекери пропонують зробити прогноз, хто ж вийде до півфіналу. Коефіцієнт на Арсенал – 3,20. Водночас на команду Пепа Гвардіоли – 1,35.

Кубкові матчі – це шанс для футболістів найближчого резерву. Відтак, цілком ймовірно, що на поле вийде українець Олександр Зінченко. Його гол у ворота "канонірів" оцінений коефіцієнтом 10. Натомість на гол гравця Арсеналу Александра Ляказетта букмекери дають коефіцієнт 3,30.

Поєдинок Арсенал – Манчестер Сіті відбудеться 22 грудня та розпочнеться о 22:00.