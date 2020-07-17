Лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити" 18 июля встретятся в полуфинале Кубка Англии. "Пушкари" стремятся спасти сезон, выиграв хотя бы один трофей. Не против завоевать кубок и игроки "Сити". Кто имеет больше шансов выйти в финал – читайте в прогнозе.

Арсенал – Манчестер Сити: прогноз

В рамках сезона 2019/2020 пути клубов пересекались только дважды в чемпионате Англии. Об этом сообщает 24 канал.

Оба поединка завершились убедительными победами "Манчестер Сити". Что дома, что на выезде подопечные Пепа Гвардиолы нанесли "Арсеналу" идентичное поражение со счетом 3:0

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Слишком очевидным фаворитом поединка является "Манчестер Сити", хотя хозяином поля является "Арсенал". Специалисты оценили победу команды Гвардиолы коэффициентом 1,29.

На победу "канониров" эксперты предлагают коэффициент 9,50. Коэффициент 5,80, что матч в основное время завершится ничьей.

Также болельщики имеют шанс сделать ставку на то, кто выйдет в финал. Шансы "Арсенала" оценены коэффициентом 6. В то же время на "Манчестер Сити" эксперты предлагают коэффициент 1,13.

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"Арсенал" – любимый клуб для Де Брюйне. Хавбек "Сити" в последних двух матчах трижды отличился в воротах "пушкарей". Коэффициент, что бельгиец снова огорчит голкипера лондонцев голом – 2,8.

В лагере "Арсенала" эксперты выделяют габонского форварда Обамеянга. Его гол в ворота "Манчестер Сити" оценен коэффициентом 2,9.

Матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" состоится в субботу, 18 июля. Начало игры в 21:45.